​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Menschen, die in bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk nach Russland evakuiert wurden, kehren auf eigene Faust in ihre Heimat zurück, da sie in Russland „von niemandem ernährt oder umgesiedelt“ werden. Dies berichtete Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Sonntag, den 20. Februar, auf 1 1 unter Berufung auf ukrainische Geheimdienstdaten.

„Auch die Tatsache, dass Bürger der Ukraine angeblich massenhaft aus bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk nach Russland abgeschoben werden, ist ab heute eine Farce. Sie haben nachweislich mehrere Tausend Menschen getötet. Unserem Nachrichtendienst liegen nun genaue Informationen vor, dass die Menschen von sich aus nach Hause zurückkehren und dort von niemandem versorgt oder umgesiedelt werden. Dies ist eine reine Produktion für Mosfilm oder wer auch immer für die Filme verantwortlich ist“, sagte Resnikow.