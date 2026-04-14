Fedorow hat mit Belgien und Spanien eine Verstärkung der Luftabwehr vereinbart: Was versprechen die Partner noch?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Belgien und Spanien erweitern ihre Unterstützung für die Ukraine. Welche Flugzeuge können die Luftstreitkräfte erwarten? Der ukrainische Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow führte Gespräche mit seinen belgischen und spanischen Amtskollegen und vereinbarte im Vorfeld der nächsten Sitzung im Rahmen des „Ramstein“-Formats die Prioritäten der Zusammenarbeit.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des Verteidigungsministers.