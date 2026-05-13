Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Inwiefern ist dies für Russland von Vorteil?

Mychajlo Podoljak, Berater des Leiters des Büros des Präsidenten der Ukraine, erklärte, dass die Idee eines „Flughafen-Waffenstillstands“ Russland als Möglichkeit zur Vermeidung von Problemen im Bereich der Zivilluftfahrt präsentiert werden könne.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Äußerung Podoliaks während einer Fernsehsendung.