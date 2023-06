FUIB beteiligt sich an Madiars Megakollektion - 3 Millionen Hrywnja für 200 Kamikaze-Drohnen gespendet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

FUIB hat 3 Mio. Hrywnja für 200 Kamikaze-Drohnen gespendet.

„Ich kündige eine noch nie dagewesene Mega-Sammlung für Volksdrohnen an. 20.000 Volksdrohnen und 200 Verstärkerflügel werden geliefert, um 100 Einheiten der ukrainischen Streitkräfte zu versorgen. Wir müssen mit Ihnen 350 Millionen Hrywnja aufbringen. Das ist eine noch nie dagewesene Summe. Aber es ist der Gegenwert der Kosten von drei Panzern. Und sie entspricht nicht den Kosten für das Leben von Zivilisten, die täglich unter feindlichen Luft- und Raketenangriffen leiden, und von Soldaten an der Front“, sagte Madiar.

Die erste Charge, mehrere tausend Drohnen, wurde bereits produziert und wird in die Ukraine geliefert, sobald die Sammlung abgeschlossen ist. Bis zum 13.06.2023 sind etwas mehr als 150 Millionen Hrywnja gesammelt worden. Die Sammlung wird bis zum 14.06.2023 dauern. Wir laden alle unsere Kunden, Freunde und Partner ein, sich an der Mega-Sammlung auf unserer Seite oder über den Link zu beteiligen.

Seit Beginn des Krieges hat FUIB über 90 Millionen Hrywnja zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte, der Territorialverwaltung, des Staatlichen Notstandsdienstes, der Nationalpolizei, der Nationalgarde, der Hauptabteilung für Nachrichtendienste und des Sicherheitsdienstes der Ukraine überwiesen. Die überwiesenen Mittel wurden für den Kauf von Schutzwesten und Helmen, Funkgeräten und Wärmebildkameras, taktischen Rucksäcken, Kleidung und Schuhen, Hubschraubern und Fahrzeugen, Medikamenten und Kraftstoff verwendet. Das Sozialprojekt der Bank „We are One Blood“ hat bereits 4 Millionen Hrywnja für mehr als zweitausend taktische medizinische Geräte, zwei Tiefkühltruhen zur Lagerung von Blutplasma, vier Patientenmonitore für Notfallsanitäter und 46 Blutlieferungen an Krisenherde gesammelt (eine Lieferung kann bis zu tausend Leben retten). Mehr als eintausend Ukrainer sind im Rahmen der Initiative zu Blutspendern geworden.

Alles wird ein Sieg sein!