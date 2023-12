Großer Luftalarm in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurde am Dienstag, den 26. Dezember, nach dem Start eines russischen MiG-31K-Flugzeugs eine Raketenbedrohung ausgerufen. Der Luftalarm wurde in allen Regionen ausgerufen.

Nach Angaben der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte und der Überwachungskanäle befindet sich ein russischer MiG-31K-Kampfjet der russischen Luftwaffe über den Gewässern des Schwarzen Meeres.

„Die gesamte Ukraine ist eine Raketengefahr! Die MiG-31K VKS RF befindet sich über der Wasserfläche des Schwarzen Meeres!

Ignorieren Sie nicht das Luftalarmsignal“, warnte das Militär.