Grundlegender Wandel: Das Außenministerium bewertet die Zerstörung des Schiffes der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das US-Außenministerium hat die Zerstörung des großen Landungsschiffs Caesar Kunikov der russischen Marine mit den Worten kommentiert, dass sich das Kräfteverhältnis geändert habe, berichtete die Voice of America am Mittwoch, den 14. Februar.

Die Publikation zitierte einen ungenannten hochrangigen Beamten des US-Außenministeriums mit den Worten, die Zerstörung des russischen Schiffes beweise eine grundlegende Veränderung der strategischen Positionierung in der Region, da die russische Marine nicht mehr „nach Belieben im Schwarzen Meer operieren“ könne.

Der US-Außenpolitiker erinnerte daran, dass das Aggressorland Russland bereits 20 Prozent der Schiffe der Schwarzmeerflotte verloren hat.

Der Beamte wies auch darauf hin, dass die Ukraine diese Ergebnisse dank der Unterstützung ihrer Partner sowie eines „kreativen und technologisch fortschrittlichen Ansatzes“ erreicht hat, um das Sicherheitsgleichgewicht im Schwarzen Meer zu verändern. Die Ukraine hält die Schwarzmeerflotte tatsächlich unter Bedrohung, fügte der Vertreter des Außenministeriums hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass die Streitkräfte der Ukraine zusammen mit Einheiten der Hauptdirektion des Geheimdienstes das russische große Landungsschiff Caesar Kunikov zerstört haben, sagte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine. Zum Zeitpunkt der Niederlage befand sich das Schiff in ukrainischen Hoheitsgewässern bei Alupka (vorübergehend besetzte Krim). Die Hauptdirektion des Geheimdienstes veröffentlichte auch ein Video des Angriffs auf das feindliche Schiff, in dessen Folge es sank. Sie stellte auch fest, dass die Such- und Rettungsaktion der Angreifer keinen Erfolg hatte.

