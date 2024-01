Die Guerilla meldete die Erkundung des Territoriums eines Raketenunternehmens in der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Agenten der Guerillabewegung Atesh haben das Gebiet der Tactical Missile Armament Corporation in der Region Moskau, eines der größten Unternehmen der russischen Verteidigungsindustrie, ausgekundschaftet. Dies berichteten heute, am 25. Januar, Aktivisten der Bewegung in ihrem TG-Kanal.

„Unsere Agenten haben die Zentrale eines der größten russischen Rüstungsunternehmen, der Tactical Missile Armament Corporation im Dorf Korolev in der Region Moskau, von außen ausgekundschaftet. Dieses Unternehmen entwickelt und fertigt Raketenwaffen verschiedener Klassen. Zu ihren Produkten gehören die Raketen X-31, Ch-35, X-38, X-29 und Raketensysteme wie Bastion, Yakhont, Rubezh und andere. Wir haben die Produktionsstätten, die Räumlichkeiten mit den Reagenzien und der Ausrüstung identifiziert und kennen auch den Standort des Verwaltungsgebäudes mit allen Unterlagen. Diese militärische Einrichtung muss zerstört werden und wir werden daran arbeiten! – versicherten die Partisanen.