In der Region Lwiw haben feindliche Drohnen ein Wohnhaus beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Letzte Nacht haben vier feindliche Schahed-Drohnen die Region Lwiw angegriffen. Durch die herabfallenden Trümmerteile wurde in einem der Bezirke ein Privathaus beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter der Militärverwaltung der Region Lwiw, Maxym Kozytskyj, und den Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj.

Laut Kozytskyj waren die Luftabwehr und die mobilen Feuergruppen zu 100% effektiv und haben alle feindlichen Ziele zerstört.

Zur gleichen Zeit wurde in einem der Dörfer des Distrikts Lwiw ein Wohnhaus durch die herabfallenden Trümmer von Schahed beschädigt: Fenster und Türen wurden zertrümmert und in der Nähe entstand ein Krater mit einem Durchmesser von 4 Metern.

„Nach vorläufigen Angaben gab es keine Toten oder Verletzten. Die lebenserhaltenden Systeme in der Region arbeiten normal“, schrieb er.

Sadowyj wies darauf hin, dass während des Angriffs am Morgen eine feindliche Drohne ein Privathaus und ein Auto in dem Dorf Pidbirtsi in der Gemeinde Lwiw teilweise beschädigt hat.

In dem Haus wurden Fenster eingeschlagen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Bürgermeister bat darum, die Folgen der Angriffe bei der Hotline der Stadt unter der Nummer 15-80 zu melden.

Russischer Drohnenangriff auf die Ukraine

In der Nacht zum 24. Januar haben russische Terroristen einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine mit Kamikaze-Drohnen vom Typ Schahed gestartet.

In Lwiw und der Region waren aufgrund der Arbeit der Luftverteidigungskräfte Explosionen zu hören.

Außerdem gerieten ein Privathaus und ein zehnstöckiges Gebäude in zwei Siedlungen der Region Kiew durch den Absturz einer Drohne in Brand. Es gab Verletzte und Tote.