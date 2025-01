Selenskyj kommentierte die erfolgreichen Streiks gegen die Russische Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Unruhe in Russland, die verringerte Fähigkeit Russlands, Öl zu verkaufen und zu raffinieren, die niedrigeren Weltmarktpreise für diese Energieressource sind genau das, was wir für den Frieden brauchen.

Die ukrainischen Waffen bringen den Krieg zurück in die Russische Föderation, verringern das feindliche Potenzial für die Fortsetzung des Krieges und das ist es, was die Welt braucht. Und 2025 sollte entscheidend sein, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft.

„Ich möchte allen ukrainischen Entwicklern und Herstellern von Langstrecken-Drohnen, unseren Raketen, danken. Jeder kann ihre Wirksamkeit sehen – wie unsere Waffen den Krieg nach Russland zurückbringen und wie das russische Kriegspotential reduziert wird“, sagte der Präsident.

