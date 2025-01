Drohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine und der Spezialeinsatzkräfte haben eine der größten russischen Ölraffinerien getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 24. Januar haben Drohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine und der Spezialeinheiten der ukrainischen Streitkräfte in Zusammenarbeit mit anderen Komponenten der Verteidigungskräfte Einrichtungen angegriffen, die an der Versorgung der russischen Besatzungsarmee beteiligt sind.

Quelle: Generalstab in den sozialen Medien, eine Quelle in den Verteidigungsstreitkräften, Ukrajinska Prawda

Einzelheiten: Infolge der Angriffe brachen Brände in den Produktionsanlagen der Ryazan Oil Refining Company und der Ryazan Ölpumpstation aus.

Nach Angaben der Ukrajinska Prawda ist die Rjasan-Raffinerie eine der größten in Russland mit einer Verarbeitungskapazität von 17 Millionen Tonnen Öl pro Jahr. Mindestens drei Tanks stehen dort in Flammen. Außerdem griff das Feuer, das durch Drohneneinschläge entstanden ist, auf eine Werkstatt über, in der sich eine Anlage zur Aufbereitung von Diesel und Flugkerosin befindet. Anwohner berichteten in den sozialen Medien, dass sie mehr als 50 Explosionen gezählt haben.

Darüber hinaus haben Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes und der Spezialeinheiten die Ölpumpstation von Rjasan und das Wärmekraftwerk von Rjasan besucht.

Nach Angaben des Generalstabs wurde auch das Mikroelektronikwerk Kremniy El in Brjansk getroffen. Dies ist eines der wichtigsten Unternehmen der russischen Mikroelektronikindustrie. Das Werk stellt eine breite Palette von Chips und Komponenten her, die in strategisch wichtigen Waffensystemen verwendet werden. Insbesondere in den Raketensystemen Topol-M und Bulava, den Flugabwehrraketensystemen S-300 und S-400 sowie in der Bordelektronik von Kampfflugzeugen.

Die Ergebnisse dieses Angriffs werden derzeit geklärt.