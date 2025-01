Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 23. Januar wurde bei einem Unfall, an dem ein Beamter der Zentralabteilung des Sicherheitsdienstes der Ukraine beteiligt war, in Wassylkiv, Region Kiew, ein Minderjähriger verletzt und der Beamte verhaftet.

Quelle: SBU-Pressedienst in einem Kommentar an Ukrajinska Prawda

** Wörtliche Erklärung des Sicherheitsdienstes der Ukraine*: „Am 23. Januar ereignete sich in Wassylkiv, Region Kiew, ein Verkehrsunfall, an dem ein Beamter der Zentralabteilung des Sicherheitsdienstes der Ukraine beteiligt war.

Dabei wurde ein minderjähriger Fußgänger verletzt und umgehend in das Nationale Kinderkrankenhaus Ochmatdyt gebracht. Das Opfer wurde medizinisch versorgt und befindet sich in einem zufriedenstellenden Zustand.

Das State Bureau of Investigation und die Nationale Polizei haben wegen des Unfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen den Beamten des Sicherheitsdienstes wurde bereits eine freiheitsentziehende Maßnahme verhängt.“

Einzelheiten: Der Sicherheitsdienst der Ukraine erklärte, dass er „ein solches Verhalten des Beamten für inakzeptabel hält, eine objektive Untersuchung ermöglicht und den Strafverfolgungsbehörden volle Unterstützung bietet“.