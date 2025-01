Die EU wird den belgischen König einschalten, falls Orban sein Veto gegen Sanktionen gegen Russland einlegt, FT

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Europäische Union erwägt Optionen für den Fall eines Vetos Ungarns gegen die Verlängerung der Sanktionen gegen Moskau. Eine der Möglichkeiten könnte das Gesetz des Königreichs Belgien aus dem Zweiten Weltkrieg sein.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Financial Times.

Wie in der Publikation erwähnt, versuchen EU-Beamte derzeit, den ungarischen Ministerpräsident Wiktor Orban davon zu überzeugen, die Sanktionen und die Beschlagnahme russischer Vermögenswerte zu verlängern.

Insbesondere geht es um 190 Milliarden Euro im Euroclear-Depot in Belgien. Wenn die Sanktionen nicht verlängert werden, wird dieses Geld „am nächsten Tag in Russland sein“, da es keinen Grund gibt, es zurückzuhalten, so ein europäischer Beamter gegenüber der Financial Times

In diesem Fall könnte ein königlicher Erlass aus dem Zweiten Weltkrieg (1944) herangezogen werden, der es dem belgischen König Philipp I. erlauben würde, den Transfer eingefrorener Vermögenswerte aus dem Land nach Russland zu blockieren, so die Quellen.

Ausweitung der Sanktionen

Die EU hat nach Moskaus Einmarsch in der Ukraine im Jahr 2022 15 Sanktionspakete gegen Russland verabschiedet und arbeitet an einem 16.

Die EU verlängert die bestehenden Sanktionen alle sechs Monate, was einen einstimmigen Beschluss der 27 Mitgliedsstaaten erfordert.

Der ungarische Minister für EU-Angelegenheiten, János Boca, sagte, dass das Land noch nicht entschieden hat, ob es die Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland Ende dieses Monats unterstützen wird. Er ist der Ansicht, dass die EU eine Entscheidung in dieser Frage erst nach Konsultationen mit der neuen Regierung Donald Trump treffen sollte.