Der Hauptnachrichtendienst hat eine Erklärung zu den russischen Lieferungen von ballistischen Raketen an die DVRK abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Geheimdienst weiß von nordkoreanischen Waffenlieferungen an Russland. Die Informationen über den Transfer von ballistischen Raketen werden präzisiert. Dies sagte der Vertreter der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums, Andrij Jussow, in der Sendung „United News“.

„Was sonst noch transferiert wird, verstehen wir, diese Information ist auch schon durchgesickert. Die Tatsache der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich ist kein Geheimnis“, sagte der Beamte.

Nordkorea hat Russland Artilleriegranaten, Munition, Granaten für Mehrfachraketenwerfer und Minen übergeben – „das ist die Tatsache und die Bestätigung“, betonte Jussow.

„Was die Ballistik betrifft, so sind solche Informationen bekannt. Jetzt weiterhin Daten und zusätzliche Aufklärung zu sammeln, so dass in der Zukunft ist es möglich, im Detail und die Situation zu analysieren und zu kommentieren“, resümierte Jussow.

Erinnern Sie sich, die Informationen über den Transfer nordkoreanischer Waffen in die Russische Föderation wurden zuerst vom Weißen Haus veröffentlicht.