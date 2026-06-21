Auf der Krim werden Stromabschaltpläne eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Aufgrund von Netzausfällen werden auf der Krim Zeitpläne für den Stromverbrauch eingeführt.

In der von Russland besetzten Krim werden aufgrund von Problemen bei der Stromversorgung Stromverbrauchspläne eingeführt.

Quelle: : Telegram-Kanal des von den Besatzungsbehörden kontrollierten Energieversorgers der Krim „Krimenergoinform“

Wörtlich: : „Aufgrund von Störungen an den Anlagen des Stromnetzes der Republik Krim werden je nach Region der Halbinsel Zeitpläne zur Einschränkung des Stromverbrauchs eingeführt.

Informationen zu den Zeitplänen für die Einschränkung des Stromverbrauchs werden auf den offiziellen Seiten der Verwaltungen und Gemeinden sowie auf der offiziellen Website des Unternehmens veröffentlicht.“

Vorgeschichte: Am Sonntag wurde bekannt, dass es in der von der Russischen Föderation besetzten Krim aufgrund von Schäden an den Stromnetzen zu teilweisen Stromausfällen bei den Verbrauchern in den Energieversorgungsgebieten Nordwest, Zentral und Südküste gekommen war.

Darüber hinaus kündigten die Besatzungsbehörden der Krim an, dass auf der Halbinsel eine neue Beschränkung für den Verkauf von Benzin eingeführt werde, wonach niemand außer Vertretern der Besatzungsbehörden Benzin kaufen dürfe.