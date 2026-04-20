Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der neue ungarische Regierungschef wiederholte faktisch die Forderungen seines Vorgängers Der Wahlsieger in Ungarn, Péter Magyar, legte seine Position zu Ukraine, der EU und der Ölpipeline „Druschba“ dar und erklärte, er werde in diesen Fragen keinerlei Druck akzeptieren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die ungarische Publikation 444.hu.