„Madyar“ zeigte Angriffe auf Kerch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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„Madyar“ kündigte für die Krim einen vollständigen Zusammenbruch der Luftabwehr, die Zerstörung der Flotte, eine totale Erschöpfung der Ressourcen und der Logistik, einen Zusammenbruch des Tourismus sowie einen Verkehrsstillstand an.

Der Kommandeur der Drohnentruppen, Robert „Madyar“ Browdi, veröffentlichte ein Video, das Treffer auf das Öllager des Ölverladeterminals im besetzten Kerch zeigt.

„Madyar“ kündigte für die Krim einen vollständigen Luftabwehrangriff, die Zerstörung der Flotte, den Stillstand des Schattenmarktes, eine totale Ressourcen- und Logistikerschöpfung, einen Einbruch des Tourismus, einen Verkehrsstillstand und vieles mehr an.

„An die Ukrainer im besetzten Gebiet: Bitte entschuldigen Sie ab sofort die ständigen Alarmzustände, die gesperrten Brücken und Straßen, die Dunkelheit, den Lärm und den Stress. Halten Sie sich von militärischen Einrichtungen und allem, was eine Brandgefahr darstellt, fern“, merkte er an.

Außerdem sind in dem Video neben dem Öllager auch Treffer an Radaranlagen in Kurortnyj und Kertsch sowie an Gasverdichterstationen in Aromatnyj, Schurawlewka und Kljuchi zu sehen.

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Zur Erinnerung: In der Nacht zum Sonntag, dem 21. Juni, griffen Drohnen den Hafen von Kaukasus in der Region Krasnodar der Russischen Föderation an; infolge der Angriffe brachen Brände aus. Dies berichtete der Telegram-Kanal ASTRA.