Nachrichten vom 16. April: Die Wirtschaft hat ihre Prognosen für die Wechselkurse nach unten korrigiert, der Eurokurs hat einen neuen Rekord erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen?

Über die Häfen: Zahlreiche Treffer durch russische Waffen haben Brände in den Häfen von Groß-Odessa ausgelöst.

Über den Angriff der Russischen Föderation: Durch den Einschlag einer russischen Rakete auf das Gelände eines Unternehmens der „Ukr Auto“-Gruppe sind Mitarbeiter ums Leben gekommen.

Zum Wechselkurs: Die Teilnehmer einer Umfrage der Nationalbank der Ukraine haben ihre Wechselkurserwartungen in der Ukraine nach unten korrigiert – auf 45,00 Hrywnja/USD im Vergleich zu 44,27 Hrywnja/USD im vorangegangenen Quartal.

Am Freitag, dem 17. April, wird der offizielle Wechselkurs des Euro gegenüber der Hrywnja um 15 Kopeken auf 51,42 Hrywnja steigen, was einen neuen historischen Rekord darstellen wird.

Zur ARMA: Die Auswahlkommission für die Besetzung des Postens des ARMA-Vorsitzenden konnte keine Entscheidung darüber treffen, ob Wiktor Dubovyk die Anforderungen an den Leiter der Behörde erfüllt, und kann dem Kabinett daher keinen Antrag auf seine Ernennung vorlegen.

Exklusiv bei EP

Dampf ablassen: Die Behörden kontrollieren den Vape-Markt nicht, der vollständig im „Schatten“ liegt

Fast jede in der Ukraine verkaufte E-Zigarette ist illegal. Dennoch erfreuen sich E-Zigaretten immer größerer Beliebtheit. Kann man dagegen etwas unternehmen und wie viel kostet die „Schattenwirtschaft“ den Staat?

Welche Fachkräfte und wo werden sie von Arbeitgebern angeworben

Die Zahl der vermittelten Arbeitskräfte in der Ukraine ist im letzten Jahr um ein Drittel gestiegen. „Es waren etwa eine Million, jetzt sind es etwa 1,3 Millionen“, teilte der Minister für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft, Olexij Sobolev, Anfang 2026 mit.