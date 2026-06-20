Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der fünfte Präsident Petro Poroschenko lehnte den Orden des Weißen Adlers ab, nachdem der polnische Präsident Karol Nawrocki beschlossen hatte, Wolodymyr Selenskyj diese Auszeichnung abzuerkennen.

Quelle: : Poroschenko auf Facebook

Zitat: : „Sowohl im Fall von Selenskyj als auch in meinem Fall wurden nicht die Staatsoberhäupter ausgezeichnet, sondern die Ukrainer, unsere Soldaten, die die Ukraine, Polen und ganz Europa verteidigen.

Deshalb habe ich beschlossen, auf den Orden des Weißen Adlers zu verzichten. Vor zwei Wochen habe ich meinen Kollegen im Vermittlungsrat versprochen, diesen Schritt zu unternehmen, falls es uns nicht gelingen sollte, Präsident Nawrocki davon zu überzeugen, diese falsche Entscheidung nicht zu treffen. Leider ist dies nicht gelungen.“

Wird ergänzt