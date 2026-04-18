Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ist Selenskyj zu Verhandlungen bereit? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bereit, sich mit dem russischen Diktator Wladimir Putin zu treffen, doch dieser versteckt sich.

Dies erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha gegenüber russischen Propagandisten, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Außenministeriums berichtet.