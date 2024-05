In der Region Donetschyna wurden den Ordnungskräften unberechtigterweise 2,6 Mio. Kampfgelder in Rechnung gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Beamten gaben falsche Informationen über die Teilnahme von Ordnungskräften an Kampfhandlungen und Maßnahmen zur Abwehr der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation an.

Mitarbeiter des State Bureau of Investigation haben vier Ordnungskräfte aus der Region Donezk entlarvt, die unberechtigterweise mehr als 2,6 Millionen Hrywnja an Kampfzulagen für Untergebene berechnet haben. Dies berichtete der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Dienstag, den 21. Mai.

Es wird festgestellt, dass der Leiter einer der bezirksübergreifenden Abteilungen der Strafverfolgungsbehörde der Region Donezk ein kriminelles System zur illegalen Berechnung und Auszahlung von Kampfzulagen an unterstellte Mitarbeiter organisiert hat.

Der Angeklagte hat zwei Vorsitzende von Bezirksämtern und den Hauptbuchhalter der bezirksübergreifenden Abteilung der Strafverfolgungsbehörde der Region Donezk in das illegale System der Zahlungen einbezogen.

Die illegalen Abgrenzungen wurden über mehrere Monate hinweg vorgenommen. Die Beamten gaben falsche Informationen über die Teilnahme von Ordnungskräften an Kampfhandlungen und Maßnahmen zur Abwehr der bewaffneten Aggression Russlands an.

Auf dieser Grundlage erhielten 24 Ordnungskräfte unrechtmäßig Kampfzulagen. Der festgestellte Schaden für den Staat beläuft sich auf insgesamt mehr als 2,6 Millionen Hrywnja.