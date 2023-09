Die regionale Militärverwaltung von Cherson hat die Bewohner des linken Ufers der Region Cherson aufgefordert, das Gebiet zu evakuieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Olexander Prokudin, hat die Bewohner des linken Ufers der Region Cherson, das vorübergehend von den Russen besetzt ist, aufgefordert, in das von der Ukraine kontrollierte Gebiet zu evakuieren.

Er betonte, dass, während unsere Verteidiger übermenschliche Anstrengungen unternehmen, um den besetzten Teil der Region von der russischen Tyrannei zu befreien, die Bewohner des linken Ufers sich um ihre eigene Sicherheit und ihre Angehörigen kümmern sollten.

„Für die russische Armee sind Sie ein ‚menschliches Schutzschild‘. Die Invasoren wenden eine hinterhältige Taktik an, denn sie wissen, dass die ukrainische Armee nicht gegen ihr eigenes Volk kämpfen wird. Verlassen Sie daher bitte vorübergehend die Gemeinden in der Schusslinie oder evakuieren Sie in das kontrollierte Gebiet“, so Prokudin.

Er fügte hinzu, dass Sie sofort nach Verlassen des besetzten Gebietes die Kontaktzentrale der Region anrufen sollten: 0 800 101 102.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen am Morgen des 26. September den Stadtteil Ship in Cherson getroffen haben, es gibt Zerstörungen.