In der heutigen Situation ist der Rücktritt des Energieministers unangebracht, MP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Energieingenieure retten die Energiewirtschaft und der Rücktritt der Führung des Energieministeriums ist in dieser Situation unangebracht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Abgeordnete Victoria Hryb.

„Die Situation, die in der Rada entstanden ist, lässt mich einfach spanische Scham empfinden. Wissen Sie, wofür ich mich schäme? Dafür, dass wir uns jetzt nicht zusammenschließen, die Regierung nicht unterstützen, nicht reden und nicht nur nicht reden, sondern auch nicht sehen, wie viel der Minister für Energie und Energie jetzt tut, um unsere Energiefront zu retten, sondern den Rücktritt des Ministers in einer für die Ukraine so schwierigen Zeit zur Sprache bringen“, sagte sie.

Ihr zufolge reagiert der Minister als Vorsitzender des Unterausschusses für Energiesicherheit immer auf Anrufe und Einladungen zu Unterausschusssitzungen.

Sie ist auch der Meinung, dass er erhebliche Anstrengungen unternimmt, um sicherzustellen, dass der Energiesektor weiterhin funktioniert.