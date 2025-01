Die Ukraine plant den Kauf von Luftabwehrsystemen aus Italien für den Erlös aus russischen Beständen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Vertreter der ukrainischen Regierung haben sich mit den Produkten italienischer Verteidigungsunternehmen vertraut gemacht, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Die Ukraine will die Erlöse aus den eingefrorenen Vermögenswerten der Russischen Föderation für den Kauf von Luftverteidigungsausrüstung aus Italien verwenden. Dies berichtet der Pressedienst des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Brigadegeneral Anatolij Klotschko führte Gespräche mit einer Delegation der Agentur für Verteidigungsindustrie des italienischen Verteidigungsministeriums über den Kauf von Luftabwehrsystemen aus italienischer Produktion und Munition für diese Systeme.

„Wir sind unter anderem an Munition verschiedener Kaliber und an Luftabwehrsystemen interessiert. Wir sollten jedoch die Kosten und den Zeitrahmen verstehen, innerhalb dessen sie an die ukrainischen Verteidigungskräfte geliefert werden können“, so Klochko.

Vertreter der ukrainischen Regierung machten sich mit den Produkten italienischer Verteidigungsunternehmen vertraut, und Marcello Mele, ein Vertreter der Agentur für Verteidigungsindustrie des italienischen Verteidigungsministeriums, sprach über die Mechanismen einer möglichen Zusammenarbeit.

„Die italienische Delegation brachte die Bereitschaft des Landes zum Ausdruck, nicht nur ein wichtiger Partner bei der Unterstützung der Ukraine zu sein, sondern sich auch an der korrekten Verteilung des EU-Haushalts zu beteiligen, um unter anderem alle Möglichkeiten der ukrainischen Industrie zu nutzen“, betonte das Verteidigungsministerium.