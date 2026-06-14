Russland hat innerhalb einer Woche mehr als 3.500 Kampfdrohnen und gelenkte Luftbomben eingesetzt – Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russland hat innerhalb von sieben Tagen 1.920 Drohnen, 1.790 Luftbomben und 17 Raketen auf die Ukraine abgefeuert – Selenskyj.

Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet, dass russische Truppen innerhalb von 7 Tagen fast 2000 Angriffsdrohnen auf die Ukraine abgefeuert haben.

Quelle: : Selenskyj auf Facebook

Details: : Neben den 1.920 Angriffsdrohnen hat die Russische Föderation 1.790 gelenkte Luftbomben und 17 Raketen abgefeuert.

Zitieren von Selenskyj: : „Die Gegenmaßnahmen gegen diese Angriffe müssen verstärkt werden. Wir bereiten uns auf Treffen mit unseren Partnern vor, um unseren Schutz vor diesem russischen Terror zu verstärken. Vor uns liegen die Gipfeltreffen der G7, der EU und der NATO. Und es ist sehr wichtig, dass diese Verhandlungen zu konkreten Entscheidungen führen. Wir erwarten substanzielle Treffen mit unseren Partnern.“

Details: : Der Staatschef betonte, dass die Ukraine Unterstützung bei der Luftabwehr und der Fernkampfkapazität benötige.

Zur Erinnerung: : In der Nacht zum 14. Juni griff die Russische Föderation die Ukraine mit 98 Drohnen verschiedener Typen an.