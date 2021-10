Schiffswrack der ukrainischen Marine im Schwarzen Meer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Marineschiff Balta hat im Schwarzen Meer Schiffbruch erlitten, aber die Situation hat sich stabilisiert. Dies teilte der Pressedienst der ukrainischen Streitkräfte am Mittwoch, den 13. Oktober mit.

„Infolge einer drastischen Verschlechterung der Wetterbedingungen kam es zu einer Notsituation, in deren Folge ein Schiff der nationalen Flotte beschädigt wurde. Nach einer Bewertung der Situation wurde beschlossen, das Schiff vor Anker zu legen, um die Durchführung von Maßnahmen zum Überlebenskampf zu gewährleisten“, heißt es in dem Bericht.

Der maritime Such- und Rettungsdienst des Infrastrukturministeriums, der staatliche Grenzdienst und der staatliche Rettungsdienst waren an den Such- und Rettungsmaßnahmen beteiligt. Acht Schiffe und Boote sowie vier Flugzeuge waren an der Operation beteiligt.

„Dank des koordinierten und zuversichtlichen Handelns der Schiffsbesatzung konnte die Notsituation stabilisiert werden. Es besteht keine Gefahr für das Leben des Personals. Es besteht keine Gefahr, dass das Schiff verloren geht. Die Operation zur Unterstützung des havarierten Schiffes und dessen Rückführung zu seinem ständigen Einsatzort dauert an“, fügte die ukrainische Marine hinzu.

Es sei daran erinnert, dass zuvor zwei russische Schiffe in einen Unfall in der Bosporusstraße verwickelt waren. Das Trockenfrachtschiff Rusich-10 kollidierte mit der Tahsin Imamoglu und die Volzhskiy-40 traf nicht auf ein Fischereifahrzeug.

Es wurde auch berichtet, dass ein Tanker im Suezkanal auf Grund gelaufen ist. Das gestrandete Flüssigladungsschiff hatte eine Größe von 225 m x 32 m. Der Tanker war auf dem Weg nach Port Sudan.