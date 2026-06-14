Selenskyj gab Einzelheiten seines Gesprächs mit Trump bekannt; die beiden werden sich beim G7-Gipfel treffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Worüber sprachen Selenskyj und Trump? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass er ein Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump geführt habe. Die beiden Seiten erörterten mehrere Themen, darunter die Herbeiführung des Friedens in der Ukraine und das Treffen beim G7-Gipfel.