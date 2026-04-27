Selenskyj nannte den „dringendsten Bedarf“ der Soldaten an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es handelt sich um bodengestützte Robotersysteme, von denen bereits 25.000 Stück in Auftrag gegeben wurden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt eine Sitzung des Oberkommandos ab, in deren Rahmen die Lieferung von bodengestützten Robotersystemen sowie die Verstärkung des Schutzes vor ballistischen Raketen erörtert wurden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Beitrag in Telegram.