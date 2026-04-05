Selenskyj traf sich mit dem syrischen Präsidenten: Man vereinbarte eine Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Wirtschaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Beide Länder haben großes Interesse am Austausch von Erfahrungen in den Bereichen Militär und Sicherheit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj führte Gespräche mit dem syrischen Präsidenten Ahmad al-Sharaa. Im Anschluss an das Treffen wurden Vereinbarungen zwischen den beiden Ländern getroffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des Staatsoberhauptes.