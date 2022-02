Stanytsia Luhanska wurde mit Mörsern beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Separatisten im Donbass haben seit Beginn des heutigen Tages den Stadtrand von Stanytsia Luhanska mit Mörsern beschossen, ukrainische Soldaten wurden nicht verletzt. Dies berichtete am Mittwoch, den 16. Februar, das Pressezentrum des Hauptquartiers der Joint Forces Operation.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Beschuss mit Waffen erfolgte, die nach den Minsker Vereinbarungen verboten sind.

„Russische Söldner feuerten 82-mm-Mörser in der Nähe von Stanytsia Luhanska ab. Es gab keine Verluste bei den Vereinigten Streitkräften infolge der feindlichen Handlungen“, so das Hauptquartier in seinem Morgenbericht.

Der Feind hat in den letzten 24 Stunden viermal gegen das Schweigegebot verstoßen. Keine Verletzten…