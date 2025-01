Die Stromversorger haben die Stromausfälle in der Ukraine aufgehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Als Folge eines massiven Raketenangriffs auf Energieanlagen wurden in sieben Regionen Notstrompläne eingeführt: Charkiw, Sumy, Poltawa, Donezk, Dnipro, Saporischschja und Kirowohrad, berichtet der Pressedienst von NPC Ukrenerho. Ab 9:00 Uhr morgens wurden die Notabschaltungen in all diesen Regionen aufgehoben. Das ukrainische Stromnetz erholt sich derzeit von dreizehn massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffen im vergangenen Jahr. Es wird darauf hingewiesen, dass von 08:00 bis 20:00 Uhr am 15. Januar weiterhin ein sparsamer Stromverbrauch erforderlich ist.

„Benutzen Sie in dieser Zeit möglichst keine leistungsstarken Elektrogeräte und schalten Sie nicht mehrere solcher Geräte gleichzeitig ein“, so die Stromingenieure. Gleichzeitig kann sich die Situation im Stromnetz ändern. Zur Erinnerung: Am Mittwochabend hat Russland einen kombinierten Luftangriff auf die Infrastruktur und den Energiesektor der Ukraine gestartet und dabei 117 Raketen- und Drohnenziele abgeschossen, von denen die ukrainische Luftabwehr 77 zerstörte. Der Übertragungsnetzbetreiber hat im Zusammenhang mit dem russischen Raketenangriff präventive Einschränkungen der Stromversorgung eingeführt, so Energieminister German