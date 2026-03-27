Stubb äußerte sich dazu, ob Trump sein Versprechen, den Krieg in der Ukraine zu beenden, zurücknehmen könnte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Derzeit ist Trump mit dem Krieg im Iran beschäftigt Der finnische Präsident Alexander Stubb hofft, dass US-Präsident Donald Trump dem Krieg Russlands gegen die Ukraine weiterhin Aufmerksamkeit schenkt, und rechnet damit, dass dieser sein Versprechen, ihn zu beenden, nicht zurücknehmen wird.

Wie RBK Ukrajina berichtet, äußerte sich Stubb dazu in einem Interview mit der Zeitschrift Politico.

Trump hat eine Erklärung über eine mögliche Lieferung von Waffen für die Ukraine in den Nahen Osten abgegeben