Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Orbáns Wahlniederlage in Ungarn bietet der Ukraine eine einmalige Chance. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass der Mangel an Finanzmitteln die Verteidigungsfähigkeit des Landes unmittelbar einschränke. Ein Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro werde helfen, dies zu beheben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Bericht von CNN.