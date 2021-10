Ukraine verspricht, Russland in Den Haag zu "vernichten"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Folgen der Gerichtsverhandlungen in Den Haag zum Vorfall in der Straße von Kertsch werden für Russland „ernst und dauerhaft“ sein, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am 16. Oktober. Ihm zufolge wird Kiew „das Gericht mit der eisernen Logik der juristischen Argumente unter Druck setzen“.

In einer Kolumne für die Tageszeitung UP schrieb der Minister, der Sieg Kiews vor Gericht sei „für die ganze Welt“ wichtig, weil er ein Signal sei, dass „man die Regeln nicht brechen kann“. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Urteil in Den Haag fair ausfallen wird und „Russland sich in einer Ecke des juristischen Rings wiederfinden wird“.

„Er (der Prozess – Anm. d. Red.) soll etwas länger dauern, als das russische Militär brauchte, um das Schiff in internationalen Gewässern zu rammen. Aber die Folgen für die Täter werden schwerwiegender und dauerhafter sein“, schrieb Kuleba.

Am 11. Oktober begann das Schiedsgericht in Den Haag mit den Anhörungen im Fall der Beschlagnahmung ukrainischer Schiffe durch russische Grenzsoldaten in der Straße von Kertsch im November 2018. Die Ukraine besteht darauf, dass Russland damit gegen das UN-Seerechtsübereinkommen verstoßen hat. Russland hingegen behauptet, der Fall falle nicht in die Zuständigkeit des Gerichts. Einzelheiten finden Sie unter Was Sie vom Gericht in Den Haag erwarten können.