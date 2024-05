Der ukrainische Verteidigungsnachrichtendienst greift das Öldepot von Wyborg in der Region Leningrad in Russland an - Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine hat in der Nacht zum 19. Mai das Öldepot in Wyborg im Gebiet Leningrad der Russischen Föderation angegriffen. Was ist bekannt

In der Nacht des 19. Mai führte der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine eine Sonderoperation in der Region Leningrad der Russischen Föderation durch – das Öldepot von Wyborg wurde angegriffen.

Dies wurde Suspilne von Quellen in den Spezialdiensten berichtet.

Den Quellen zufolge wurden drei Sprengsätze verwendet, um die vertikalen Treibstofftanks des Öldepots von Wyborg zu treffen, das von Russland für militärische Zwecke genutzt wird.

„Sie wurden als Ergebnis der Operation des Hauptnachrichtendienstes zerstört“, sagte die Quelle. Zuvor hatten Anwohner in den sozialen Medien von einer starken Explosion in Wyborg gegen 2:50 Uhr berichtet. Danach brach auf dem Gelände des Öldepots ein Feuer aus, wie die Telegramkanäle mitteilten.

Der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drozdenko, sagte, dass es im Gebäude des alten Öldepots von Wyborg durch den Einsatz von Pyrotechnik zu einem „Knall“ gekommen sei. Er sagte, es habe keine Verletzungen, Bedrohungen oder Brände gegeben.

Zuvor war bekannt geworden, dass in der Nacht zum 19. Mai der Militärflugplatz Kuschtschewskaja und die Ölraffinerie Slowjansk im Gebiet Krasnodar der Russischen Föderation von Drohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine getroffen wurden. Dabei arbeitete der Sicherheitsdienst der Ukraine auf dem Flugplatz zusammen mit den unbemannten Systemen der ukrainischen Streitkräfte, und der Sicherheitsdienst der Ukraine arbeitete allein auf der Raffinerie.