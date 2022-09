Die ukrainischen Streitkräfte haben ein Su-25-Angriffsflugzeug und einen Mi-8-Entführerhubschrauber abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Verteidiger haben ein russisches Su-25-Angriffsflugzeug ausgeschaltet, das ukrainische Truppen in der Region Cherson angegriffen hat. Sie zerstörten auch einen Mi-8-Hubschrauber, der zur Rettung eines feindlichen Piloten unterwegs war. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Sonntag, den 25. September, mit.

Dem Bericht zufolge haben am Sonntagabend Militäreinheiten der Flugabwehrraketenbrigade des Luftkommandos Süd in Odessa das feindliche Angriffsflugzeug Su-25 abgeschossen, das ukrainische Truppen in der Region Cherson angegriffen hatte.

„Um den russischen Piloten zu retten, schickten die Angreifer einen Mi-8-Hubschrauber mit einem Team an Bord, der ebenfalls erfolgreich von den Flugabwehrkanonieren der Odessa-Brigade zerstört wurde“, fügte das Militär hinzu.

Korrespondent.net schrieb zuvor, dass ukrainische Kämpfer ein russisches Su-25-Angriffsflugzeug und sechs iranische Kamikaze-Drohnen zerstört haben.

h3 Die ukrainische Luftwaffe griff die Angreifer im Süden 20 Mal an.