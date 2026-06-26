Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb eines Tages 1.310 Angreifer und 68 feindliche Artilleriesysteme unschädlich gemacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Verluste der Russischen Föderation innerhalb eines Tages: 1.310 Angreifer, 68 Artilleriesysteme – aktualisierte Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte vom 26. Juni 2026.

Die Verteidigungskräfte haben im Laufe des vergangenen Tages weitere 1.310 russische Angreifer und 68 feindliche Artilleriesysteme ausgeschaltet.

Quelle: Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook

Details: Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 26.06.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

Personal – etwa 1.398.370 (+1.310) Personen;

Panzer – 12.059 (+2) Stück; gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.823 (+5) Stück; Artilleriesysteme – 44.799 (+68) Stück; Raketen-Salvenfeuer-Systeme – 1.896 (+3) Stück; Luftabwehrsysteme – 1.447 (+4) Stück; bodengestützte Robotersysteme – 1.729 (+1) Stück; Unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 373.660 (+1.778) Stück; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 112.146 (+439) Stück; Spezialfahrzeuge – 4.348 (+9) Stück.

Die Angaben werden noch präzisiert.