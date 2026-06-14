Die ukrainischen Streitkräfte haben Stützpunkte der Invasoren in der Russischen Föderation zerstört und eine Werkstatt für schwere Drohnen vernichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was haben die ukrainischen Streitkräfte in der Nacht zerstört? Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Kommandoposten in der russischen Region Brjansk sowie Drohnen-Kontrollzentren in den besetzten Gebieten angegriffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook.

Angriff auf die Region Brjansk

Einheiten der Verteidigungskräfte trafen einen Kommando- und Beobachtungsposten des Gegners in der Nähe von Nekislitsa im Gebiet Brjansk.

Ebenfalls unter Beschuss geriet eine Ansammlung russischer Soldaten im Gebiet von Troebortnoje – ebenfalls im Gebiet Brjansk.

Drohnen-Kommandostellen zerstört

In den vorübergehend besetzten Gebieten wurden russische Drohnen-Kontrollzentren getroffen:

im Gebiet von Hola Prystan in der Region Cherson;

im Gebiet Kleban-Byka im Gebiet Donezk.

Im Gebiet von Sokolohirsk in der Oblast Luhansk wurde eine Werkstatt zerstört, in der der Feind Munition für schwere Drohnen herstellte und ausrüstete.

Foto: Der Generalstab berichtete über die Folgen der Angriffe auf die Russische Föderation (GeneralStaff.ua)

Lager und Personal unter Beschuss

In der Region Donezk wurden ein Feldartillerielager der Invasoren im Gebiet von Pryazovskyj sowie ein Lager für Material und technische Ausrüstung im Gebiet von Kleban-Byka getroffen.

Angriffe wurden zudem auf Konzentrationen russischer Soldaten in folgenden Gebieten durchgeführt: