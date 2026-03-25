Die Verteidigungskräfte haben innerhalb der letzten 24 Stunden 1.220 Soldaten der Russischen Föderation getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gesamtverluste der Russischen Föderation beliefen sich vom 24. Februar 2022 bis zum 25. März 2025 auf 1.290.960 Personen.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 1.220 russische Angreifer getötet und verwundet. Dies teilt der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Die Gesamtverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 25.03.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

Die Spezialeinheiten haben die Zerstörung russischer Lagerhäuser gemeldet