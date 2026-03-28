Werden die USA Waffen für die Ukraine in den Nahen Osten liefern? Selenskyj nennt den entscheidenden Faktor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Bislang gab es keine Anzeichen für eine Waffenlieferung in den Nahen Osten Präsident Wolodymyr Selenskyj räumte ein, dass die USA Waffen, die für die Ukraine bestimmt sind, in den Nahen Osten liefern könnten. Dies werde von vielen Faktoren abhängen, doch es gebe einen entscheidenden.

Wie RBK Ukrajina berichtet, äußerte sich Selenskyj dazu während eines Online-Gesprächs mit der Presse.