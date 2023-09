Sie wollen den Korridor durchbrechen: Die ukrainischen Streitkräfte haben das Ziel der Russen in der Nähe von Kupjansk benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Richtung Lymano-Kupjansk versuchen die Russen, die Verteidigung der Streitkräfte der Ukraine zu durchbrechen, insbesondere in der Nähe von Novyovka in der Region Luhansk, sagte der Leiter des Pressedienstes der östlichen Truppengruppe, Ilya Yevlash, in einem Telefonat.

Ihm zufolge gehen die schweren Kämpfe in dieser Richtung weiter, insbesondere hat der Feind gestern 570 Granaten auf die Stellungen des ukrainischen Militärs abgefeuert.

Er stellte fest, dass es in dieser Richtung am vergangenen Tag 5 militärische Zusammenstöße gab, die Versuche der Angreifer waren erfolglos.

„Der Feind richtet sein Hauptaugenmerk immer noch auf die Richtung Nowojehorowka. Er will einen solchen Korridor in unserer Verteidigung genau in dieser Richtung durchbrechen, da die wichtigsten dominanten Höhen in der Nähe von Nowojehorowka konzentriert sind. In Zukunft wird der Feind versuchen, unsere Verteidigung zu ‚durchschneiden‘, um den Landkorridor zu durchbrechen und den Fluss Oskol zu erreichen“, sagte Jewlasch.

Allerdings seien die feindlichen Angriffe nicht erfolgreich, die Streitkräfte der Ukraine hielten die Angreifer zurück.

„Gestern gelang es unseren Verteidigern, 126 Angreifer in der Richtung Lymano-Kupjansk zu vernichten, außerdem wurden ein Feldmunitionsdepot, ein Auto und sieben UAVs, davon sechs vom Typ Lancet, zerstört“, fügte er hinzu.