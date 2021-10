Ukraine stellt neuen Anti-Rekord für COVID-Todesfälle auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 15.579 neue Fälle des Coronavirus COVID-19 festgestellt, ein deutlicher Anstieg gegenüber der gestrigen Zahl. Inzwischen sind 538 Menschen gestorben. Dies ist ein neuer Anti-Rekord. Der bisherige Höchststand der COVID-Todesfälle wurde am 6. April dieses Jahres verzeichnet, als 481 Menschen starben. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag, 19. Oktober, mit.

Unter den in den letzten 24 Stunden neu Erkrankten: 1.309 Kinder, 282 Beschäftigte im Gesundheitswesen. Ebenfalls im Laufe des Tages: 2.852 Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, 7.776 erholten sich.

In den Oblasten Odessa (1.418), Charkiw (1.412) und Dnipropetrowsk (1.203) wurden die meisten Neuinfektionen bestätigt.

Während der Pandemie erkrankten in der Ukraine insgesamt 2.660.273 Menschen, von denen sich 2.337.194 erholten und 61.348 starben.

Zahl der neuen COVID -19-Fälle in den ukrainischen Regionen:

Kiew – 837

Oblast Winnyzja – 261

Oblast Wolhynien – 435

Dnipropetrowska – 1203

Donezk – 899

Schytomyrska – 202

Zakarpatska – 184

Saporischka – 1019

Iwano-Frankiwska – 213

Kiewska – 565

Kirowohradska – 47

Luganska – 611

Lwiwska – 959

Mykolajiwska – 302

Odessa – 1418

Poltavska – 593

Riwnenska – 593

Sumska – 700

Ternopilska – 437

Kharkivska – 1412

Khersonska – 880

Khmelnytska – 301

Cherkasska – 676

Chernivska – 595

Chernigivska – 237

In der vergangenen Woche ist die COVID-Todesrate in der Ukraine um 22 % gestiegen. 2.307 Menschen starben. Während der gesamten Pandemie in dem Land traten 52 % der Todesfälle in der Altersgruppe 70+ auf.

Präsident Wladimir Selenskyj erklärte seinerseits, die Ukraine sei auf die dritte Welle des Coronavirus vorbereitet. Er vertrat die Ansicht, dass der Höhepunkt der Infektion mit dem Delta-Stamm bald abklingen wird.