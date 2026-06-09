Im Zentrum von Cherson wurde ein Mitarbeiter eines kommunalen Versorgungsunternehmens durch eine russische Mine verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Zentrum von Cherson wurde ein 67-jähriger Mitarbeiter eines kommunalen Versorgungsunternehmens durch eine russische Mine verletzt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, unter anderem verlor er einen Fuß.

Quelle: Militärverwaltung der Oblast Cherson

Wörtlich: „Gegen 10:50 Uhr wurde im Zentrum von Cherson ein Mitarbeiter der Stadtwerke durch eine russische Mine verletzt. Der 67-jährige Einwohner von Cherson trat auf eine „Mine“, durch deren Detonation er Explosions- und geschlossene Schädel-Hirn-Verletzungen, eine Gehirnerschütterung sowie die Amputation eines Fußes erlitt.“

Details: Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er die notwendige medizinische Versorgung erhält.

Die regionale Militärverwaltung hat die Einwohner erneut aufgefordert, die Regeln der Minensicherheit zu beachten: Nähern Sie sich keinen verdächtigen Gegenständen, berühren Sie diese nicht und melden Sie Funde den Rettungskräften oder der Polizei unter den Nummern 101 oder 102.