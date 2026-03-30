Für den 31. März sind keine Stromabschaltungen geplant

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Dienstag, dem 31. März, sind keine Maßnahmen zur Einschränkung des Stromverbrauchs vorgesehen.

Dies teilt der Netzbetreiber „Ukrenerho“ mit.

Die Energieversorger rufen dazu auf, die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte in den Abendstunden – von 18:00 bis 22:00 Uhr – einzuschränken.