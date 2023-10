Ein Aktivist der Partei "Einiges Russland" wurde in Nova Kachowka in die Luft gesprengt und starb im Krankenhaus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein so genannter „Sekretär der lokalen Abteilung“ der Partei „Einiges Russland“ von Diktator Wladimir Putin wurde im besetzten Nova Kachowka in der Region Cherson in die Luft gesprengt.

Quelle: RIA Novosti Details: Das Auto von Vladimir Malov aus dem Jahr 1957 wurde in Nova Kachowka in die Luft gesprengt.

Anzeige: Er befindet sich im Krankenhaus „in einem äußerst ernsten Zustand“, die Ärzte „kämpfen um sein Leben“.

Nach Angaben der Angreifer war Malov dabei, sich in Nowa Kachowka „ein neues Leben aufzubauen“.

Update: Später meldete die Publikation, dass Malov „an den Wunden starb, die er sich bei der Explosion seines Autos zugezogen hatte“.