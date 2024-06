Aufklärer haben ein russisches Feldmunitionsdepot in der Region Woronesch getroffen - der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Aufklärer des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine haben ein Feldmunitionsdepot der russischen Armee im Bezirk Olchowatskij der Region Woronesch getroffen, berichtet der militärische Nachrichtendienst

Am 25. Juni haben Aufklärer im Bezirk Olchowatskij in der Region Woronesch ein Feldmunitionsdepot der russischen Armee gestürmt. Die Operation wurde von Soldaten der Abteilung für aktive Operationen des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine durchgeführt.

Dies wurde am Morgen des 25. Juni vom Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine gemeldet.

„In der Nacht brach auf dem Gelände mit den Granaten, dessen Gesamtfläche 3.500 Quadratmeter beträgt, ein Feuer aus, das immer noch anhält. In Anbetracht der Größe des Depots sieht es so aus, als würde es noch lange Zeit explodieren“, heißt es in der Erklärung.

Zuvor hatte der Gouverneur der Region, Alexander Gusev, die Zerstörung von zwei ukrainischen Drohnen vom Typ Flugzeug in der Region Woronesch in der Nacht bekannt gegeben.

„Teile der Drohne sind auf dem Gebiet eines Industriegeländes gelandet. Als sie herunterfiel, explodierten einige Fragmente und verursachten ein Feuer. Es wurde bereits gelöscht. Nach vorläufigen Informationen wurde niemand verletzt“, sagte Gusev.