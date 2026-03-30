Benzin und Diesel sind teurer geworden: Preisübersicht an den Tankstellen am 30. März und wo es günstiger ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Eine der beliebten Tankstellenketten hat den Preis für einen Liter Benzin um 3 Hrywnja erhöht Nach dem starken Preisanstieg am Freitag bleibt die Lage an den ukrainischen Tankstellen zu Beginn der Woche angespannt. Über das Wochenende haben die Tankstellenketten, die zuvor ihre Kraftstoffpreise stabil gehalten hatten, ihre Preise nach oben angepasst.

Weitere Informationen darüber, wie sich die Kraftstoffpreise bis zum Morgen des 30. März verändert haben, finden Sie in dem Artikel von RBK Ukrajina.