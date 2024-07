Deutschland hat die dritte Patriot an die Ukraine geliefert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Ukraine hat das dritte Patriot-Luftabwehrsystem aus Deutschland erhalten. Dies gab der deutsche Botschafter in der Ukraine, Martin Jaeger, am 5. Juli in den sozialen Medien bekannt

Dies gab der deutsche Botschafter in der Ukraine, Martin Jaeger, am 5. Juli in den sozialen Medien bekannt X.

„Das dritte Patriot-Flugabwehrsystem aus Deutschland ist bereits in der Ukraine eingetroffen. Es wird den Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur des Landes vor Flugzeugen, Drohnen und Raketen verstärken.

Die ukrainische Besatzung des Systems hat in den letzten Monaten die entsprechende Ausbildung in Deutschland erfolgreich abgeschlossen“, schrieb der Diplomat.

Am 31. Mai gab das deutsche Außenministerium bekannt, dass es der Ukraine ein weiteres Patriot-Luftabwehrsystem und zusätzliche Militärhilfe im Wert von 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird.

