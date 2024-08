Der dritte Angriff findet in der Region Charkiw statt: Das erste Filmmaterial wurde öffentlich gemacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Soldaten haben einen Gegenangriff in Richtung Charkiw durchgeführt. Den Kämpfern gelang es, 2 km tief in die Front vorzudringen.

Der dritte Angriff zeigte das erste Video der Offensive in Charkiwschtschina. Das Filmmaterial wurde vom Pressedienst der Brigade am Sonntag, den 25. August veröffentlicht.

„Dies sind einzigartige GoPro-Aufnahmen vom Beginn der Operation. Von der Landung und dem unmittelbaren Feuerkontakt“, heißt es in der Meldung.

Es ist bekannt, dass die 3. OShBr am 22. August über den Gegenangriff in der Richtung informiert wurde. Den Kämpfern gelang es, 2 km tief in die Front vorzudringen.

Wir werden daran erinnern, dass die Kämpfer der Dritten Angriffsbrigade in der Richtung Charkiw durch Drohnen russische Ausrüstung zerstört haben.