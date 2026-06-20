Der ehemalige Minister schickte „Musiker auf Tournee“ ins Ausland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Acht Männer im wehrpflichtigen Alter verließen die Ukraine mit Hilfe eines ehemaligen Beamten und sind bis heute nicht zurückgekehrt.

Gegen den ehemaligen amtierenden Minister für Kultur und Informationspolitik der Ukraine wurde der Verdacht der Beihilfe zum illegalen Überschreiten der Staatsgrenze erhoben. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Samstag, dem 20. Juni, mit.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilt, bestand das Vorgehen darin, unter dem Vorwand von Benefizkonzerten ins Ausland zu reisen. Formal wurden diese Männer als Mitglieder einer Musikgruppe angemeldet, hatten jedoch in Wirklichkeit keinerlei Bezug zu musikalischen Aktivitäten.

Zunächst verweigerte der Grenzschutz ihnen das Recht, die Grenze zu überschreiten. Der Minister schickte jedoch ein neues Schreiben an den Staatlichen Grenzschutz, in dem er darum bat, die Ausreise dieser Personen als Mitglieder einer Musikgruppe zu ermöglichen. Genau dieses Schreiben diente als offizielle Grundlage für ihre Ausreise aus dem Land.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft ermöglichten die Ergebnisse dieses Vorgehens acht Männern im wehrpflichtigen Alter, das Gebiet der Ukraine zu verlassen. Bis heute sind sie nicht zurückgekehrt.