Eine Su-34 und ein Munitionsdepot wurden zerstört: Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine hat Einzelheiten über den Angriff auf den Flugplatz Morozovsk in Russland mitgeteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine hat Einzelheiten über den Angriff auf den russischen Flugplatz Morozovsk in der Region Rostow bekannt gegeben. Dabei wurden ein Su-34-Flugzeug und Munitionsdepots zerstört. Was sind die Details

Nach Angaben des Weltraumgeheimdienstes wurden am 3. August bei einem Feuerangriff auf den Militärflugplatz Morozovsk in der russischen Region Rostow ein Su-34-Kampfbomber und ein Munitionsdepot zerstört.

Dies meldete der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine am Montag, den 5. August.

Zwei weitere russische Flugzeuge desselben Typs wurden wahrscheinlich durch Trümmerteile beschädigt – in der Nähe der Seiten wurden Krater von Explosionen festgestellt, so der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine.

Darüber hinaus wurde das russische Flugzeugwaffendepot vollständig zerstört – auf dem Flugplatz und in seiner Umgebung sind große Flächen verbrannter Erde zu sehen, die von der sekundären Detonation russischer Munition herrühren.

Außerdem wurden vier technische Gebäude und zwei Hangars auf dem Luftwaffenstützpunkt Morozovsk beschädigt, was aus dem Weltraum deutlich sichtbar ist.

Wie der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine erinnerte, liegt er 265 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Zuvor hatte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mitgeteilt, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte in der Nacht zum 3. August den Flugplatz Morosowsk in der russischen Region Rostow angegriffen haben. Nach Angaben des Generalstabs traf der Angriff Munitionsdepots, in denen gelenkte Fliegerbomben gelagert waren.